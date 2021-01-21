Вирусолог рассказал, сколько штаммов COVID будет в РФ 

Александр Чепурнов. Коронавирус начал мутировать и распался на штаммы. Сейчас в мире обнаружили британскую, южноафриканскую и калифорнийскую разновидность опасного вируса, которые оказались более заразны, но на тяжесть течения болезни не влияют. О том, почему это произошло, какова угроза для жителей России и как им от этого защититься рассказал профессор-вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Сибирского отделения РАН

В основе вируса лежит молекула РНК, представляющая собой длинную цепочку. Она состоит из последовательности четырёх компоненто: аденина, гуанина, цитозина и урацила. Для удобства ученые используют только буквы: АГЦУ. Эти компоненты могут выстраиваться в любой последовательности. Изменения бывают точечными, и тогда поведения вируса не меняется, а бывают те, которые влияют на поведение вируса.

Всё зависит от того, в каких условиях вирус существует. Если изменения у него произошли при случайном попадании к новому «хозяину» и ему так легче жить, то эта форма закрепится и вытеснит предыдущий вариант, — рассказал Чепурнов «360».

Изучением мутаций коронавируса занимается организация GISAID. На специальном сайте в режиме реального времени они собирают все данные о мутациях.