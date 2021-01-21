ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» 

"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", — отметили в фонде.