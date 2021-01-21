ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V» 

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек", — отметили в фонде.
В ОАЭ в настоящее время продолжается фаза III клинических исследований под надзором министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ и департамента здравоохранения Абу-Даби с участием уже 1 тысячи добровольцев. Обработку медицинских протоколов осуществляет компания Abu Dhabi Health Services Company, SEHA.