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Стопкоронавирус.рф

Создано предотвращающее тяжелую инфекцию коронавируса лекарство 

Lenta.ru 2 часа назад
Создано предотвращающее тяжелую инфекцию коронавируса лекарство
Фото: Emilio Morenatti / AP
Исследователи Медицинского центра Университета Раша в США сконструировали молекулу, которая предотвращает развитие COVID-19 при заражении коронавирусом SARS-CoV-2. Результаты тестирования на мышах показали, что искусственный пептид снижает температуру, защищает легкие, улучшает функции сердца и предотвращает цитокиновый шторм.
Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Neuroimmune Pharmacology. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Известно, что коронавирус связывается с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) для проникновения в клетку. Чтобы предотвратить заражение клетки ученые сконструировали гексапептид (AIDS-пептид), который соответствует ACE2-связывающему домену в коронавирусном S-белке.
Эта молекула ингибирует ассоциацию между коронавирусным S-белком и ACE2, при этом не вызывает подавления иммунной системы, но зато предотвращает выработку цитокинов, которая может привести к цитокиновому шторму.
По словам ученых, хотя вакцина доступна, COVID-19 потенциально может трансформироваться в сезонное и условно-патогенное явление, подобное гриппу, от которого в США ежегодно умирает от 40 до 50 тысяч человек. Поэтому необходимо разработать лекарственные препараты, которые уменьшают воспаление, связанное с SARS-CoV-2, а также предотвращает нарушения в дыхательной и сердечно-сосудистой системе.
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