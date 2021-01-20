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Стопкоронавирус.рф

Женщина показала способ остановить запотевание очков с маской на лице 

Lenta.ru 1 час назад
Жительница английского города Шеффилд показала способ остановить запотевание очков с защитной маской на лице и порадовала пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
42-летняя мать троих детей Мария Луиза Агбаегбу (Maria Louise Agbaegbu) работает шеф-поваром и регулярно носит очки, потому что страдает близорукостью.

Женщина столкнулась с проблемой, когда началась пандемия коронавируса — они запотевали всякий раз, когда она надевала маску.

Героиня нашла решение проблемы и записала видео, в котором подробно рассказывает, как с ней справиться. В ролике женщина завязала петли маски в узлы и подогнула образовавшиеся углы внутрь. По словам блогерши, таким образом изделие плотнее прилегает к лицу. На размещенных кадрах видно, что очки англичанки перестали запотевать после проделанных манипуляций.
Подписчики восхитились лайфхаком и выразили свое восхищение в комментариях. «Спасибо вам большое! Раньше мои очки тоже постоянно запотевали, и я ничего не видел», «Держу пари, что этот совет поможет очень многим людям», «Спасибо вам за это видео! Вчера этот способ отлично помог мне!» — писали они.
Ранее в январе Девушка показала способы выглядеть высокой без каблуков и прославилась в TikTok. По мнению блогерши, этому способствует грамотный подбор нарядов: она показала три лайфхака, которые визуально делают девушек выше без помощи туфель на каблуках.
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Коронавирус , Видео
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