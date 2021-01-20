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Стопкоронавирус.рф

Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами 

РИА Новости 1 час назад
Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами
Фото: РИА Новости
Обязательное ношение респираторов с клапанами в общественных местах нецелесообразно, эти средства защиты предназначены для медработников, заявил РИА Новости член научного совета минздрава Турции, научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз.
Как ранее сообщил таблоид Bild, власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц. По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным. Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/3 в год.

"Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), маски типа N95 и FFP2/3 разработаны и предназначены специально для медицинских работников и имеют определенные особенности, связанные с их работой",

— сказал собеседник агентства.
По его словам, они используются в реанимационных отделениях при работе, связанной с высоким уровнем содержания аэрозолей, либо при интубации больных COVID-19.

"Клапаны, расположенные на этих масках, позволяют легче дышать, эти средства защиты обеспечивают меньшую влажность. Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования",

— подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в общественных местах достаточно использования обычных медицинских масок.
Во всех провинциях Турции сейчас действует масочный режим, граждане обязаны носить маски не только в закрытых общественных местах, но и на улицах. В понедельник, согласно данным минздрава страны, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5862, из них 749 больных, это наименьший показатель с конца марта прошлого года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Минэкономразвития , РИА Новости
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