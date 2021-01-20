Медик рассказал, кому не следует носить респираторы с клапанами 

Обязательное ношение респираторов с клапанами в общественных местах нецелесообразно, эти средства защиты предназначены для медработников, заявил РИА Новости член научного совета минздрава Турции , научный сотрудник клиники неотложной медицины Анкарской городской больницы доцент Афшин Эмре Кайыпмаз.

Как ранее сообщил таблоид Bild, власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц. По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария , может стать повсеместным. Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/3 в год.

"Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), маски типа N95 и FFP2/3 разработаны и предназначены специально для медицинских работников и имеют определенные особенности, связанные с их работой",

— сказал собеседник агентства.

По его словам, они используются в реанимационных отделениях при работе, связанной с высоким уровнем содержания аэрозолей, либо при интубации больных COVID-19.

"Клапаны, расположенные на этих масках, позволяют легче дышать, эти средства защиты обеспечивают меньшую влажность. Однако они не фильтруют выдыхаемый воздух. Именно поэтому в самолетах, других видах транспорта и многолюдных местах эти маски не подходят для использования",

— подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в общественных местах достаточно использования обычных медицинских масок.

Во всех провинциях Турции сейчас действует масочный режим, граждане обязаны носить маски не только в закрытых общественных местах, но и на улицах. В понедельник, согласно данным минздрава страны, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 5862, из них 749 больных, это наименьший показатель с конца марта прошлого года.