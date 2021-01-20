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Ученые открыли способность чая убивать коронавирус в слюне 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Ученые: чай способен убивать коронавирус в слюне
Фото: Depositphotos
Чай может убивать коронавирус в слюне, однако ненадолго. Если напиток подержать во рту 10 секунд, то в образце слюны нельзя будет найти вирус. Однако его частицы восстановятся уже через несколько минут. К такому открытию пришли японские ученые, а затем их выводы подтвердили и российские коллеги, пишет газета «Известия».
Это объясняется тем, что в чае содержатся дубильные вещества, способные разрушать белок вокруг вируса, который помогает ему проникнуть внутрь клетки.
«В чае есть дубильные вещества, в частности танин. Это мощный денатурирующий агент, который вызывает разрушение белков, в том числе и вирусных. Поэтому чем крепче чай, тем больше танина и тем выше эффект инактивации вирус»,
— пояснил доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП Георгий Суслянок, добавив что на эффект напитка влияет и его температура.
Исследователи предположили, что убивать вирус способы содержащиеся в листьях чая антиоксиданты катехины, которые при обратке создают другие биологически активные вещества. Проведя эксперимент, ученые выяснили, что черный чай снижает титр коронавируса до неопределяемого. Затем полученными образцами попытались заразить клетки из другой пробирки. В итоговом образце частиц вируса также почти не было найдено.
Эксперты подчеркнули, что чай в умеренных количествах безвреден, однако говорить о его пользе для лечения или профилактики коронавируса не приходится. Кроме того, чрезмерное употребление этого напитка ведет к обезвоживанию, а на сухие ткани вирусу легче прикрепиться.
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Коронавирус , газета "Известия"
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