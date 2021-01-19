Плохая вентиляция: Комаровский объяснил тяжелое течение COVID-19 у спортсменов

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему спортсмены могут тяжелее болеть коронавирусом. Об этом он рассказал на своем YouTube -канале.

Он отметил, что статистики, подтверждающей этот тезис, нет. Однако причины более тяжелого течения COVID-19 могут быть связаны со специфической обстановкой.

Так, по его словам, спортсмены часто тренируются в специфических помещениях.

«Раздевалка, в которой находятся 20 человек, может не иметь нормальной системы вентиляции», — пояснил доктор.

Комаровский добавил, что вторая причина возможного тяжелого течения болезни у спортсмена — сильный иммунитет. Он пояснил, что особенность иммунной системы заключается в том, что организм слишком активно начинает бороться с коронавирусом.

«Вирус начинает повреждать собственные ткани», — объяснил он, добавив, что хороший иммунитет не является важным условием победы над коронавирусом.

Ранее Комаровский объяснил , как коронавирус влияет на психику человека. Он отметил, что до 30 процентов больных с тяжелой формой коронавируса действительно страдают от депрессии и предпринимают попытки суицида. Врач уточнил, что поведение больных связано не только с влиянием вируса на мозг.

По словам Комаровского, ситуация ухудшается, когда «этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид».