Спасет ли вакцина: кому грозит повторный COVID-19 

На данный момент единственный способ «сдержать» пандемию COVID-19 — это провести вакцинацию населения. Однако все чаще врачи рассуждают о том, насколько эффективен этот метод. «Рамблер» выяснил, кому грозит повторный COVID-19.

Врачи сходятся во мнении, что при ослабленном иммунитете и обострении хронических заболеваний, заболеть коронавирусом повторно не составит труда. В этом случае вакцина не обезопасит человека.

«Повторно заболеть коронавирусной инфекцией может любой человек. Просто при высоком титре антител течение болезни будет значительно легче. А вот при низкой концентрации может быть и худшее состояния», — сообщила инфекционист Лилия Баранова в беседе с «Газетой.Ru».

Также важно учитывать, что вакцина действует на определенный штамм коронавируса. Случай с британским подтипом вируса доказал, что он способен достаточно быстро изменяться.

На данный момент клинические испытания вакцины продолжают проводиться, поэтому пока врачи не могут судить об увеличении защитного периода ее действия. В среднем эффективность прививки рассчитана на полгода, после чего степень защиты снижается до 70%.

Больше всего повторному заражению COVID-19 подвержены люди с серьезными нарушениями иммунной системы, например, пациенты с ВИЧ, онкологией и другими аутоиммунными заболеваниями.

Лондонские врачи уже исследовали случай, когда человек повторно заразился коронавирусом, имея высокий титр антител. Вывод таков, что если в первый раз заболевание проходит в легкой форме, то во второй может перейти в критическую стадию.

Также эксперты Национальной статистической службы, Лестерского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что у трети вылечившихся от COVID-19 обостряются другие заболевания. В течение пяти месяцев бывшие пациенты вновь попадают в больницу, в этом случае каждый восьмой пациент умирает.