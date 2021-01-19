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«Грузил черные пакеты на каталки»: врач рассказал о работе с больными COVID-19 в Крыму 

Анна Арсеньева 1 час назад
«Грузил черные пакеты на каталки»: врач — о работе с COVID-19 в Крыму
Фото: Boris Teplykh/ Facebook
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова Борис Теплых рассказал о работе с больными коронавирусом в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как выяснил "Рамблер", врач-анестезиолог-реаниматолог в составе мобильной бригады Пироговского центра отправился в Симферополь. Более двух недель, включая новогодние праздники, 24 медика помогали региону бороться с COVID-19.

«Почему не отказался? Решил поиграть во "Врачи без границ", были новогодние каникулы, была возможность», — написал Борис Теплых.

По его словам, в Крыму есть две проблемы — "административное бессилие" и "ментальная катастрофа". Первое — неспособность распределить силы и средства, а вторая — "нулевая эмпатия всех участников процесса к пациентам".
Как написал медик, у пациентов с тяжелой формой коронавируса, помимо поражения легких, нарушается гуморальный и клеточный иммунитет. В таком случае очень важна стерильная чистота вокруг:

"…тело отмытое до запаха младенца, ласковые руки санитарки, стерильные руки мед.сестры и только потом при наличии всего этого думающий доктор, современная аппаратура и современные препараты. При отсутствии первичных условий пациента можно присыпать толстым слоем антибиотиков, сверху водрузить аппарат ЭКМО, но лучше ему от этого не будет".

Из-за нехватки медицинских работников заведующему отделением приходилось самому ухаживать за больными:

"Что делал на дежурствах? Подставлял судна, поил водой, доставал из под кровати, грузил черные пакеты на каталки. Почему это делал я? На войне, как на войне. Если бойцов нет, идешь в атаку в одиночку".

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