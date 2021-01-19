Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова Борис Теплых рассказал о работе с больными коронавирусом в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как выяснил "Рамблер", врач-анестезиолог-реаниматолог в составе мобильной бригады Пироговского центра отправился в Симферополь. Более двух недель, включая новогодние праздники, 24 медика помогали региону бороться с COVID-19.

«Почему не отказался? Решил поиграть во "Врачи без границ", были новогодние каникулы, была возможность», — написал Борис Теплых.

По его словам, в Крыму есть две проблемы — "административное бессилие" и "ментальная катастрофа". Первое — неспособность распределить силы и средства, а вторая — "нулевая эмпатия всех участников процесса к пациентам".

Как написал медик, у пациентов с тяжелой формой коронавируса, помимо поражения легких, нарушается гуморальный и клеточный иммунитет. В таком случае очень важна стерильная чистота вокруг:

"…тело отмытое до запаха младенца, ласковые руки санитарки, стерильные руки мед.сестры и только потом при наличии всего этого думающий доктор, современная аппаратура и современные препараты. При отсутствии первичных условий пациента можно присыпать толстым слоем антибиотиков, сверху водрузить аппарат ЭКМО, но лучше ему от этого не будет".

Из-за нехватки медицинских работников заведующему отделением приходилось самому ухаживать за больными: