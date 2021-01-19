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Стопкоронавирус.рф

Зачем нужен ковид-паспорт и какие привилегии он даст 

Елизавета Назарова 1 час назад
ВОЗ активно обсуждает внедрение ковидных паспортов. Предполагается, что они будут у переболевших людей с антителами и у тех, кто вакцинировался.
Также, одной из идей для внедрения этого документа стало то, что часть людей смогут быстрее вернуться к нормальной жизни и, например, путешествовать. Однако вопрос о создании международных ковид-паспортов все еще остается открытым. Пока в Израиле уже вовсю внедряют этот документ, европейские эксперты считают эту меру посягательством на свободу человека.
Смотрите видео и узнаете, зачем нужны ковид-паспорта и что они дают.
Ранее "Рамблер" рассказывал, где планируют ввести иммунные паспорта.
Коронавирус , ВОЗ
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