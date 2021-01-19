Врачи и ученые регулярно предупреждают о негативных последствиях для здоровья, которые могут появиться у переболевших коронавирусом. Среди них — одышка, аносмия, головные боли и проблемы с психикой. "Рамблер" рассказывает, какие обследования нужно пройти переболевшим COVID-19. Устроить проверку здоровья нужно даже тем, кто переболел в легкой форме.

КТ

Если вы не делали КТ во время заболевания, то вам нужно пройти это обследование. Уже много было сказано о том, что чаще всего коронавирус дает осложнение именно на легкие. У вас могла быть бессимптомная пневмония с поражением легких, и, даже если тест у вас теперь отрицательный, пневмония может продолжать развиваться. Часто на этот симптом указывает кашель и одышка уже после заболевания.

Тест на антитела

Врачи уверены, что антитела могут сохраняться в организме человека от нескольких месяцев до нескольких лет. Антитела препятствуют повторному заражению коронавирусом, поэтому вам необходимо знать ваш уровень защиты. На антитела рекомендуется сдавать спустя четыре недели после появления первых симптомов, а потом уточнять их наличие.

Общий анализ крови

Во-первых, необходимо проверить общие показатели в организме после перенесенного коронавируса. Дело в том, что из-за болезни они могут меняться, что влияет на здоровье определенных органов. Кроме того, по общему биохимическому анализу крови можно понять, нормально ли функционирует организм. Врачи утверждают, что вторым по популярности органом, в который "бьет" коронавирус, являются почки. Об их состоянии можно узнать с помощью анализа и УЗИ.

Навропатолог

Доказано, что у переболевших коронавирусом могут появиться проблемы с мозгом и нервной системой. Вирус приводит к нейровоспалениям, из-за чего у пациента ухудшается память, начинаются головные боли и появляются проблемы с концентрацией. Врачи советуют идти с этими проблемами к невропатологу.