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Стопкоронавирус.рф

Россияне описали необычные последствия коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Головокружение и боли в спине: россияне описали последствия COVID-19
Фото: РИА Новости
Переболевшие COVID-19 россияне столкнулись с такими необычными последствиями болезни, как головокружения, боли в спине и непереносимость алкоголя. Эти симптомы они описали в закрытой группе «Нетипичный коронавирус» в Facebook.
«У меня уже седьмой месяц постоянно (…) кружится голова, никакие лечения не помогают. Точный диагноз не поставили, неврологи говорят, что это из-за депрессии, у самого уже опустились руки и нет надежды на выздоровление», — признался один из подписчиков.
Другая участница группы рассказала, что перенесла коронавирус в октябре, и до сих пор страдает от болей в спине. Ей сделали МРТ головного мозга и позвоночника, но установить точную причину состояния женщины медикам также не удалось.

«Врачи разводят руками, физиотерапия не дает результата. Ощущения кола между лопаток, хруст в суставах», — отметила она.

Еще одна подписчица неожиданно столкнулась с непереносимостью алкоголя после того, как перенесла инфекцию полтора месяца назад. «Теперь не могу пить алкоголь, после становится очень плохо: очень сильно бьется сердце, такое ощущение, что сейчас упадешь в обморок… Вызывала два раза скорую, сказали, обострение невроза», — написала она.
Ранее врач-эрготерапевт Мария Мальцева рассказала, что у пациентов с COVID-19 может возникать состояние бреда. Также у ряда инфицированных фиксируется психомоторное возбуждение. Кроме того, отметила специалист, коронавирус определенным образом влияет и на тех, кто только боится заразиться.
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Коронавирус , Мария Мальцева
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