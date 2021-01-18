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Врач назвала правила получения прививки от COVID 

Lenta.ru 1 час назад
Врач назвала правила получения прививки от COVID
Фото: Lenta.ru
Для получения прививки от коронавируса есть несколько правил, которые стоит соблюдать. Их россиянам назвала врач-терапевт Людмила Черепенько, передает «МИР 24».
Она указала, что для прививки есть противопоказания: острые респираторные заболевания, обострение хронических заболеваний и аллергические реакции на момент вакцинации. Вводить вакцину можно через 4 недели после выздоровления, купирования аллергии и ремиссии.
За 24 часа до вакцинации нельзя употреблять спиртное, в день прививки не стоит посещать бассейн, сауну, заниматься физическими тренировками и загорать — в том числе в солярии. Также рекомендовано избегать переохлаждений. Возобновить тренировки и посещение солярия можно не ранее чем через два дня после вакцинации.
Кроме того, за несколько дней до прививки и после нее стоит избегать людных мест и контакта с больными ОРЗ.
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