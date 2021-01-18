В Болгарии родился ребенок с антителами против коронавируса 

В Болгарии у женщины, зараженной коронавирусом SARS-CoV-2, родился ребенок, у которого специалисты подтвердили наличие антител к патогену. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Отмечается, что 28-летняя беременная женщина из города Пазарджик поступила в больницу с недомоганием, лихорадкой и кашлем. Ей сделали кесарево сечение, поскольку коронавирусная инфекция вызвала патологические изменения в плаценте, а также повлияла на рост плода. Ребенок выжил и находится в хорошем состоянии, а тест выявил наличие антител к SARS-CoV-2, что говорит о возможном контакте плода с вирусом.