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Стопкоронавирус.рф

ВОЗ призвала готовиться к 100 тысячам смертей от коронавируса в неделю 

Lenta.ru и ещё 11 47 минут назад
Число смертей из-за коронавируса SARS-CoV-2 в мире скоро достигнет 100 тысяч каждую неделю. К этому призвал готовиться эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает информационное агентство Reuters.
«Эпидемиологическая ситуация сейчас динамична и отличается в разных регионах», — заявил он на совещании управленцев ВОЗ. Он отметил, что Северная и Южная Америка суммарно дает более 47 процента смертей и их число растет. В Европе смертность стабилизируется — хоть и на высоком уровне, сообщил Райан.
Ранее 18 января сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил мир о том, что он находится на грани моральной катастрофы: из-за того, насколько неравномерно распределяются между странами вакцины, в беднейших государствах рискует погибнуть множество людей.
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Коронавирус , Видео , ВОЗ , Reuters
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