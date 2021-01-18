Голикова назвала дату регистрации третьей российской вакцины

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Регистрация третьей российской вакцины от коронавируса, произведенной центром имени Чумакова, ожидается 18 февраля. Такую дату назвала вице-премьер России Татьяна Голикова , передает РИА Новости

Голикова уточнила, что вакцина будет вводиться дважды с интервалом в 14 дней. Препарат будет храниться при температуре плюс 2 — плюс 8 градусов.