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В Калифорнии обнаружили неизвестную мутацию коронавируса 

Lenta.ru и ещё 18 2 часа назад
В Калифорнии обнаружили неизвестную мутацию коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые в американском штате Калифорния сообщили об обнаружении неизвестной мутации коронавируса, пишет газета The New York Times.
Специалисты обнаружили новый штамм COVID-19 в ходе поисков образцов британского варианта коронавируса. В результате была найдена и калифорнийская разновидность инфекции.
Как предполагают ученые, мутация CAL.20C возникла в самом штате еще в июле прошлого года, однако до ноября она никак не проявляла себя. Затем штамм начал серьезно распространяться и был найден в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.
На данный момент нет доказательств, что мутация более смертоносна по сравнению с другими вариантами коронавируса. Также не сообщается о том, насколько мутация CAL.20C заразна.
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Коронавирус , New York Times
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