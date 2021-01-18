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Мясников нашел опасность новостей о западной вакцине 

Lenta.ru 4 часа назад
Мясников нашел опасность новостей о западной вакцине
Фото: Lenta.ru
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что в России возможен рост антипрививочных настроений среди граждан. В своем Telegram-канале он рассказал, что нашел этому объяснение в регулярном появлении новостей о побочных эффектах западной вакцины от компании Pfizer.

«Если говорить людям, что молоко "Аленушка" полезное, а молоко "Буренушка" может убить — большинство решит: ну его это молоко вообще, не буду я его пить, никакое, раз так опасно!» — написал доктор.

По словам Мясникова, к нему ежедневно обращаются люди, которые испытывают сомнения в необходимости вакцинации. Он рассказал, что когда советует пациентам сделать прививку от коронавируса, ему в ответ рассказывают о новостях про «какие-то жуткие осложнения», а на уточнение врача, что речь о западной вакцине, «неопределенно хмыкают».

«Люди все эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполирует на все вакцинацию от COVID-19 в целом! Неужели не понятно?» — возмутился специалист.

Он констатировал, что подобными статьями и новостями «мы сами активно плодим ряды противников вакцинации» и призвал «перестать множить их ряды» внутри страны.
Ранее Александр Мясников ответил на основные вопросы о вакцинации от COVID-19. Он в том числе отмечал, что прививку стоит сделать людям, находящимся в группе риска, вакцинироваться можно и людям с обострением хронических заболеваний.
Сам врач привился российской вакциной «Спутник V». К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech.
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Коронавирус , Александр Мясников , Pfizer
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