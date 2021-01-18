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Стопкоронавирус.рф

В ВОЗ рассказали о периоде заразности больных COVID 

Lenta.ru 3 часа назад
В ВОЗ рассказали о периоде заразности больных COVID
Фото: Lenta.ru
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о периоде заразности больных коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.
По ее словам, чтобы бы заразным, человеку надо распространять живой вирус. Она отметила, что, по предварительным данным, большинство людей заразны только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов. При этом специалист подчеркнула, что у тяжелобольных этот период может длиться дольше.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан раскрыл мешающий победе над коронавирусом фактор. По его словам, обеспокоенность специалистов организации вызывает распространение в соцсетях недостоверной информации и конспирологических теорий о коронавирусе.
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Коронавирус , Майкл Райан , ВОЗ
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