В ВОЗ рассказали о периоде заразности больных COVID 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о периоде заразности больных коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

По ее словам, чтобы бы заразным, человеку надо распространять живой вирус. Она отметила, что, по предварительным данным, большинство людей заразны только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов. При этом специалист подчеркнула, что у тяжелобольных этот период может длиться дольше.