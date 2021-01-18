COVID-19 может привести к распространению грибкового заболевания

Пандемия коронавируса может вызвать распространение в больницах опасного грибка Candida auris. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николая Климко.

"Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге",

— говорится в сообщении.

По словам эксперта, данный вид грибков тяжело не только лечить, но и диагностировать. Средства, необходимые для диагностики, есть только в крупных центрах. Отмечается, что Candida auris полирезистентен — нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.