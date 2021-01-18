Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Стопкоронавирус.рф

Пандемия COVID-19 может привести к распространению грибкового заболевания 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
COVID-19 может привести к распространению грибкового заболевания
Фото: Газета.Ru
Пандемия коронавируса может вызвать распространение в больницах опасного грибка Candida auris. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на заведующего кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И. И. Мечникова Николая Климко.

"Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге",

— говорится в сообщении.
По словам эксперта, данный вид грибков тяжело не только лечить, но и диагностировать. Средства, необходимые для диагностики, есть только в крупных центрах. Отмечается, что Candida auris полирезистентен — нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.
Видео дня. Как распознать опасные родинки на теле
Газета.Ru: последние новости
Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний Врач оценил риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний Названы симптомы "британского" штамма COVID-19 у детей Названы симптомы "британского" штамма COVID-19 у детей Ученые сравнили коронавирусную и обычную пневмонию Ученые сравнили коронавирусную и обычную пневмонию
Коронавирус , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
05:08
Что произойдет с организмом, если есть чернослив каждый день
ЗОЖ
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
00:16
Невролог рассказала об осложнениях после коронавируса
Коронавирус
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
04:36
Как хозяйственным мылом вывести папилломы
Народная медицина
Как распознать опасные родинки
03:49
Как распознать опасные родинки
Болезни и лекарства
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
08:16
Что сделать, чтобы укрепить сосуды
ЗОЖ
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение