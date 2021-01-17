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Российский невролог рассказала о малоизученных осложнениях после COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Российский невролог рассказала о малоизученных осложнениях после COVID-19
Фото: Lenta.ru
Невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала «Российской газете» о малоизученных осложнениях после коронавируса.
По ее словам, неврологические осложнения могут появиться в острый период инфицирования или позднее, через какое-то время после выздоровления.
Кроме того, она напомнила, что при COVID-19 могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой. Специалист пояснила, что при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6 процентов. «Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания», — рассказала она.
Говоря о быстром развитии деменции из-за коронавируса, врач указала, что хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Это происходит из-за того, что мозг не получает необходимый объем кислорода.
Невролог также заявила, что в группе риска находятся в том числе и молодые пациенты, поскольку инфекция может протекать без пневмонии, и человек не понимает, что заболел. «А потом у него могут онеметь кисти рук и стопы ног», — пояснила она.
В ноябре прошлого года «Российская газета» сообщила, что переболевшие COVID-19 пациенты часто страдают от нарушения когнитивных способностей. Люди не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда и забывают, зачем куда-то шли. Некоторые пациенты жалуются на потерю ощущения времени, например, когда целый час проходит для них как пять минут.
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Коронавирус , "Российская газета"
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