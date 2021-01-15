В Литве 79 врачей заразились COVID-19 после прививки Pfizer 

В Литве 79 врачей вильнюсской клиники «Сантара», которые привились вакциной BioNTech и Pfizer , заразились коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую центром инфекционных заболеваний клиники, профессора Лигита Янчорене.

Янчорене отметила, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации:

«Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск заболевания снижается до 20 процентов всего через 12 дней».

Она также уточнила, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к вирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации. По ее мнению, у инфицированных не обязательно будет тяжелая форма коронавируса, возможна и бессимптомная форма.