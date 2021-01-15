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В Литве врачи массово заразились коронавирусом после прививки Pfizer 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
В Литве 79 врачей заразились коронавирусом после прививки Pfizer
Фото: Lenta.ru
В Литве у 79 врачей вильнюсской клиники «Сантара», привившихся вакциной BioNTech и Pfizer, выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую центром инфекционных заболеваний клиники, профессора Лигита Янчорене.

«Следует сказать, что это не связано с вакциной, возможно, у этих людей уже был вирус на момент вакцинации. Рассматривая регистрационные исследования вакцины, становится ясно, что после первой дозы вакцины риск [заболевания] снижается до 20 процентов всего через 12 дней», — рассказала Янчорене.

Она подчеркнула, что обещанная разработчиками вакцины 95-процентная устойчивость к вирусу может быть достигнута только через семь дней после второй вакцинации.

«Как известно, вакцинация проводится через три недели, а риск заражения сохраняется семь дней и остается только у 5 процентов вакцинированных», — пояснила профессор.

По мнению Янчорене, у инфицированных не обязательно будет тяжелая форма коронавируса, возможна и бессимптомная форма. Сейчас врачи проходят тестирование с интервалом от семи до десяти или 14 дней. У большинства из них нет жалоб на состояние здоровья.
По данным профессора, в клинике «Сантара» вакцинированы более 4500 человек медицинского персонала из около шести тысяч сотрудников. Коронавирус выявлен у 152 врачей, включая вакцинированных. 15 января лечебное учреждение планирует завершить процесс вакцинации первой дозой вакцины BioNTech и Pfizer.
Ранее в Нидерландах около 100 человек сообщили о побочных эффектах вакцины Pfizer, а в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации этим же препаратом. Также смертельные случаи были зафиксированы в США, Израиле, Швейцарии и Португалии. В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.
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Коронавирус , Pfizer
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