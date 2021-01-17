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Врач рассказал, как жить в одной квартире с больным COVID-19 

Анна Арсеньева 25 минут назад
«Одежду больного лучше не стирать, а выкидывать»
Фото: Денис Прокофьев/ Facebook
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook рассказал, что делать, если кто-то из близких заболел коронавирусом, и вы живете с ним в одной квартире. "Рамблер" делится советами медика.
Первое, что порекомендовал врач, — максимально изолировать больного от остальных членов семьи. Если это возможно, инфицированному лучше спать в отдельной комнате.

"Больной и человек, который ухаживает за ним, при контакте ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть в медицинских масках", — написал Прокофьев.

Чтобы минимизировать контакты с больным, нужно снизить частоту уборки в помещении, где он находится.

"Если Вы делите одну ванную, мойте и дезинфицируйте ее после каждого использования больным. Ухаживающий должен выждать максимальное время, прежде чем убирать и дезинфицировать. При входе в комнату больного положите дез.коврик".

Общаться с человеком врач предложил с помощью рации или радио-няни:

"Главное — не иметь прямого контакта с больным, а жалоб и бытовых просьб у больного может быть очень много".

Кроме того, у него должны быть свои предметы личной гигиены: моющие средства, бумажные полотенца и влажные салфетки. Посуду лучше использовать одноразовую. Такой же совет медик дал относительно одежды:

"Как бы это странно не звучало, одежду больного лучше не стирать, а выкидывать. Покупаем х\б майки […] стоимостью 100 р. и выкидываем раз в день".

Мыть принадлежности заболевшего врач порекомендовал в перчатках и горячей водой.
Видео дня. Что сделать, чтобы укрепить сосуды
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