Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев на своей странице в Facebook рассказал, что делать, если кто-то из близких заболел коронавирусом, и вы живете с ним в одной квартире. "Рамблер" делится советами медика.

Первое, что порекомендовал врач, — максимально изолировать больного от остальных членов семьи. Если это возможно, инфицированному лучше спать в отдельной комнате.

"Больной и человек, который ухаживает за ним, при контакте ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть в медицинских масках", — написал Прокофьев.

Чтобы минимизировать контакты с больным, нужно снизить частоту уборки в помещении, где он находится.

"Если Вы делите одну ванную, мойте и дезинфицируйте ее после каждого использования больным. Ухаживающий должен выждать максимальное время, прежде чем убирать и дезинфицировать. При входе в комнату больного положите дез.коврик".

Общаться с человеком врач предложил с помощью рации или радио-няни:

"Главное — не иметь прямого контакта с больным, а жалоб и бытовых просьб у больного может быть очень много".

Кроме того, у него должны быть свои предметы личной гигиены: моющие средства, бумажные полотенца и влажные салфетки. Посуду лучше использовать одноразовую. Такой же совет медик дал относительно одежды:

"Как бы это странно не звучало, одежду больного лучше не стирать, а выкидывать. Покупаем х\б майки […] стоимостью 100 р. и выкидываем раз в день".

Мыть принадлежности заболевшего врач порекомендовал в перчатках и горячей водой.