Роспотребнадзор обнаружил в России 1,5 тыс. мутаций коронавируса 

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«На сегодняшний день мы нашли уже 1,5 тыс. мутаций (COVID-19 — прим. Агентства «Москва»)», — сказала Попова.

Она также отметила, что Россия занимает второе-третье место в мире по количеству ПЦР-тестов на 100 тыс. населения среди стран с населением более 10 млн человек.