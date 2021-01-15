Роспотребнадзор обнаружил в России 1,5 тыс. мутаций коронавируса 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнаружила в РФ 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в рамках Гайдаровского форума.
«На сегодняшний день мы нашли уже 1,5 тыс. мутаций (COVID-19 — прим. Агентства «Москва»)», — сказала Попова.
Она также отметила, что Россия занимает второе-третье место в мире по количеству ПЦР-тестов на 100 тыс. населения среди стран с населением более 10 млн человек.