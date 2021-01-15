Минобороны начало прививать членов семей военнослужащих 

«В отдельных воинских гарнизонах, где количество поступивших вакцин в настоящий момент превышает текущую списочную численность личного состава, вакцинация членов семей военнослужащих уже осуществляется», — пояснили в Минобороны. Там уверены, что вакцинация семей военных от коронавируса позволит укрепить эпидемическую безопасность в Вооруженных силах в короткие сроки.