Язвы и «ковидный язык»: ученый назвал редкие симптомы коронавируса

Ученый и создатель приложения Covid Symptom Study Тим Спектор назвал два редких симптома коронавируса, сообщает Express.

Так, следует обратить внимание на язвочки в полости рта и «ковидный язык». Этот признак проявляется в виде светлых пятен на языке.

По словам специалиста, около 20% инфицированных не испытывают «классических» симптомов COVID-19, но часто встречаются с более редкими проявлениями болезни.