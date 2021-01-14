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Названы редкие симптомы коронавируса 

Мир24 и ещё 1 2 часа назад
Язвы и «ковидный язык»: ученый назвал редкие симптомы коронавируса
Фото: МТРК «МИР»
Ученый и создатель приложения Covid Symptom Study Тим Спектор назвал два редких симптома коронавируса, сообщает Express.
Так, следует обратить внимание на язвочки в полости рта и «ковидный язык». Этот признак проявляется в виде светлых пятен на языке.
По словам специалиста, около 20% инфицированных не испытывают «классических» симптомов COVID-19, но часто встречаются с более редкими проявлениями болезни.
Ранее пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, что кашель курильщика отличается от кашля при коронавирусной инфекции по времени проявления.
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Коронавирус , Тим Спектор
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