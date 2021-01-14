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Более 20 привитых вакциной Pfizer умерли в Норвегии 

Lenta.ru и ещё 7 57 минут назад
Более 20 привитых вакциной Pfizer умерли в Норвегии
Фото: Lenta.ru
В Норвегии умерли 23 человека, привитые вакциной компании Pfizer от коронавируса. Об этом говорится на сайте норвежского агентства лекарственных средств.
Специалисты выясняют причины смерти граждан. 13 случаев уже изучены.
В агентстве отметили, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к «более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».
Вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии началась 27 декабря. Первыми привились жители домов престарелых в Осло.
В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.
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Коронавирус , Pfizer
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