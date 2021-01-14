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Стопкоронавирус.рф

Четверть пожилых с COVID госпитализируют повторно 

Аргументы Недели 1 час назад
Четверть пожилых с COVID госпитализируют повторно
Фото: depositphotos.com
Согласно результатам исследований зарубежных учёных, более 25% пожилых людей, переболевших COVID-19, вновь попадают в госпиталь. Также после выписки остаётся высокая вероятность летального исхода.
Российские специалисты добавляют, что выписка из больницы не означает полного излечения от коронавируса. Пожилые люди попадают повторно в больницу из-за наличия различных хронических заболеваний. Чаще всего повторно госпитализируются мужчины. Чтобы исключить это, специалисты рекомендуют строго соблюдать порядок выписки из стационара. Домой человек должен отправляться только после клинико-инструментального подтверждения хорошего самочувствия. Амбулаторный этап подразумевает внимательное отслеживание врачом состояния здоровья пациента, предупреждение осложнений, контроль сопутствующих заболеваний.
Самим пациентам необходимо следить за правильностью питания, качеством сна. Важно выполнять физические упражнения. Любая тяжёлая вирусная инфекция декомпрессирует имеющиеся проблемы в организме человека. Исследование показало, что коронавирус оставляет «в организме последствия», которые могут наблюдаться в течение полугода после выписки пациента из больницы. Не исключено, что угроза сохраняется и более длительное время.
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