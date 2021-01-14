Новая вспышка вируса в Китае: почему власти напуганы 

Эпидемия коронавируса в декабре 2019 года началась в Китае. Именно там, в городе Ухань, были зафиксированы первые больные. Ужасающие видео с кричащими из окон своих квартир гражданами облетели весь мир, а COVID-19 первые месяцы называли исключительно "китайским коронавирусом". Позже фокус сместился: вирус "ушел" на Запад, измучил Италию, "растекся" по всей Америке, а в Великобритании недавно появился новый опасный штамм.

В Китае с помощью решительных мер вирус победили, но сейчас мировые СМИ пишут о новой вспышке в стране. "Рамблер" разбирался, что происходит.

Не опять, а снова

Еще 7 января власти Китая сообщили о самом значительном за последние месяцы росте числа заражений коронавирусом. Это случилось в провинции Хэбэй, расположенной недалеко от Пекина. Там за несколько дней было зафиксировано около 200 новых заражений, причем большинство из случаев протекали бессимптомно.

Власти отреагировали быстро. Автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение со городом Шицзячжуан, столицей провинции Хэбэй было остановлено.

8 января в городе ввели военное положение и локдаун. Власти призвали жителей еще двух городов к югу от Пекина неделю не выходить из дома из-за вспышки в соседней провинции.

14 января СМИ сообщили о первой с середины мая смерти от коронавируса в Китае. Случай произошел именно в провинции Хэбэй.

При этом общее число заражений в Китае во время новой вспышки намного меньше, чем в других странах. Так, за 13 января в стране было выявлено 138 новых случаев заражения и 78 бессимптомных носителей и одна смерть от ковида.

Кроме того, 12 февраля в стране будут отмечать Лунный новый год. В этот праздник китайцы возвращаются из мегаполисов в сови родные города. Власти опасаются, что новая вспышка "расползется" по стране из-за этого еще быстрее.

Конечно, граждан стали предупреждат об опасности и, согласно опросу, проведенному интернет-порталом Banyuetan, более 35% респондентов уже решили остаться дома на время праздников. Власти также попросили владельцев компаний пойти на уступки своим сотрудникам:

"В стремлении предотвратить передачу инфекции и контролировать пандемию, мы призываем компании и предприятия организовывать отпуск своих сотрудников в тех районах, где они работают", —говорится в уведомлении Госсовета Китая.

Реакция экономики

Ситуация в Китае быстро отразилась на экономике. Цены на нефть снижаются, потому как новые карантины в Китае могут создать неблагоприятный фон для нефтяных рынков.

Аналитики считают, что вспышка еще более опасно из-за возрастания перемещений граждан в преддверии китайского нового года.