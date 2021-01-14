Названы признаки, указывающие на перенесенный COVID 

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом, пишет Express.

Отмечается, что хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у "бессимптомников". По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь.

"Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах", — говорит Банстон.

Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания.