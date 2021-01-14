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Российский эпидемиолог назвал самое опасное место для заражения COVID-19 

Lenta.ru 10 часов назад
Эпидемиолог назвал метро самым опасным местом для заражения COVID-19
Фото: РИА Новости
Российский эпидемиолог Алексей Аграновский в разговоре с изданием «Невские новости» назвал самое опасное место для заражения коронавирусом.
По его словам, передача COVID-19 чаще всего происходит в многолюдных общественных местах — метро и наземном транспорте. Специалист пояснил, что это происходит потому, что в метро, как и в другом общественном транспорте, не меняется температура воздуха, а также напомнил, что там всегда много людей.
Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал место досмотр самой опасной зоной для заражения COVID-19 в аэропорту. В зоне досмотра сложнее всего соблюдать социальную дистанцию, добавил он. Также, по словам специалиста, после прохождения процедуры следует обрабатывать руки антисептиком.
За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 3 471 053. Больше новых зараженных выявили в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003) и Московской области (1189). Меньше всего — в Еврейской автономной области (12), Ненецком (6) и Чукотском (3) автономном округах.
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Коронавирус , Алексей Аграновский , Михаил Лебедев , Роспотребнадзор
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