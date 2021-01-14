Эпидемиолог назвал метро самым опасным местом для заражения COVID-19

Российский эпидемиолог Алексей Аграновский в разговоре с изданием «Невские новости» назвал самое опасное место для заражения коронавирусом.

По его словам, передача COVID-19 чаще всего происходит в многолюдных общественных местах — метро и наземном транспорте. Специалист пояснил, что это происходит потому, что в метро, как и в другом общественном транспорте, не меняется температура воздуха, а также напомнил, что там всегда много людей.

Михаил Лебедев Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал место досмотр самой опасной зоной для заражения COVID-19 в аэропорту. В зоне досмотра сложнее всего соблюдать социальную дистанцию, добавил он. Также, по словам специалиста, после прохождения процедуры следует обрабатывать руки антисептиком.

За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 3 471 053. Больше новых зараженных выявили в Москве (4320), Санкт-Петербурге (3003) и Московской области (1189). Меньше всего — в Еврейской автономной области (12), Ненецком (6) и Чукотском (3) автономном округах.