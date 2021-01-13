Ученые выявили белок, определяющий тяжесть коронавируса

Американские ученые выявили белок, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 и определяющий иммунный ответ на него. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell

Ученые изучили 16 белков, связывающих вирусную РНК в эпителии легких человека, и выявили, что MDA-5 является преобладающим сенсором, ответственным за активацию интерферона. Белок обнаруживает двухцепочечную вирусную РНК — форму, которую принимает вирус SARS-CoV-2, когда он реплицируется для распространения инфекции.

"Наше исследование показало, что MDA-5 — это иммунный полицейский, которому поручено следить за SARS-CoV-2 и вызывать подмогу",

— объяснил руководитель исследования Сумит Чанда.

Он добавил, что благодаря исследованию в будущем станет возможно избегать тяжелых случаев COVID-19, так как от реакции MDA-5 зависит скорость активации интерферонов. Этот фактор влияет на тяжесть заболевания.

"Это также создает возможности для разработки вакцин против COVID-19, которые включают адъюванты (иммуностимуляторы. — Прим. ред.) для усиления передачи сигналов MDA-5. Это будут препараты, в которых используется меньше "вакцины", чтобы минимизировать токсичность и побочные эффекты",

— добавил Чанда.