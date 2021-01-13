Что известно о новом «бразильском» штамме SARS-CoV-2 

Подтвержден новый "бразильский" штамм SARS-CoV-2. Еще 6 января Национальный исследовательский институт болезней и инфекций в Японии обнаружил новый вариант коронавируса у четырех туристов, прилетевших в Токио из бразильского штата Амазонас. Подробнее — в материале "Рамблера".

Примечательно, что Манаус — зона свободной торговли с международным аэропортом. Как следствие — штаммы могут завозиться извне, что уже и происходило: появлялись штаммы из Колумбии, Великобритании и Дании, которые на территории остальной Бразилии не идентифицировались.

После первой волны пандемии жители штата не верили, что коронавирус придет снова.

Группа из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу в сентябре выложила препринт исследования COVID-19 в котором говорится, что они протестировали пробы донорской крови, которые добровольцы ежемесячно сдавали с февраля по август в Манаусе и Сан-Паулу. Посчитав данные, они заявили, что доли переболевших по данным на август составляют 66,1% для Манауса и 22,4% для Сан-Паулу (теоретический порог коллективного иммунитета при R0=2.5 они оценили в ~60%).

К декабрю исследование доработали. Тогда ученые заявили, что доля переболевших в июне составила 66%, а в октябре — 76%.

В действительности же, инфекция никуда не делась. Более того — мутировала, что и обнаружили ученые. "Бразильский" штамм коронавируса B.1.1.248 предположительно зародился именно в штате Амазонас. Он имеет 12 мутаций. Для сравнения, у "британского" штамма их восемь, а у южноафриканского — 10.

Ка заявил профессор Тулио де Оливейра из Университета Квазулу-Натал в интервью для The Telegraph, B.1.1.248 имеет одну общую мутацию с "британским" и "южноафриканским" штаммами. Он выражается в быстрой скорости распространения. Также ученые полагают, что новая "бразильская" версия может игнорировать антительный ответ организма.

Примечательно, что о мутации из Манауса Бразилия пока официально так и не заявила.