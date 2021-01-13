Ещё
Далее:
Читайте также:
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке
«Комета Галлея»: новая комедия в подписке Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

Доктор Мясников признался в «крушении взглядов» 

Lenta.ru 3 часа назад
Мясников признался в «крушении взглядов»
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников признался в «крушении взглядов». Во время разговора с телеведущим Владимиром Соловьевым он рассказал, что начал скептически воспринимать то, во что раньше верил. Их беседа опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Мясников отметил, что долгое время жил в Европе и Америке и ориентировался на западную медицину.

«Это было мое все. Я очень в это верил», — заверил доктор.

Чтобы описать, как изменились его взгляды, он вспомнил о научной статье о кроворазжижающих препаратах из американского журнала, которая называлась «Неужели все, что мы делали до сих пор, было просто ошибкой?».
Мясников объяснил, что решения, которые принимают на Западе в связи с распространением коронавируса, развили в нем такой же скептицизм.
«Посмотри на Европу. Это же просто больно смотреть. Это больно смотреть. И то, что они делают, нелогично. Такое ощущение, что умышленно втаптывают свою же страну и экономику. И зачем?» — задался вопросом специалист.
Он также подчеркнул, что теперь читает даже американскую медицинскую литературу «под этим углом».
Ранее Мясников раскрыл пользу вакцинации для отказавшихся от нее граждан. По его словам, коллективный иммунитет нужен не вакцинированным, а тем, кто не смог или не захотел получить вакцину — аллергикам, лицам с медотводом или отказникам. А при наличии большой прослойки вакцинированных людей вирус завязнет в ней и не будет передаваться дальше. При этом те, кто сделал прививку, получат защиту сразу.
Видео дня. Как компьютеры влияют на наше здоровье
Последние новости
Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января США вычислили союзника «Северного потока-2» в Европе и ополчились на него США вычислили союзника «Северного потока-2» в Европе и ополчились на него В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 22 850 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии 3
Коронавирус , Владимир Соловьев , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
01:04
Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей
Коронавирус
Как компьютеры влияют на наше здоровье
07:43
Как компьютеры влияют на наше здоровье
ЗОЖ
7 привычек, которые губят позвоночник
09:30
7 привычек, которые губят позвоночник
Болезни и лекарства
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
01:32
Рассчитана возможность возникновения пандемии «Болезни X»
Болезни и лекарства
Почему немеют руки и ноги
02:38
Почему немеют руки и ноги
Болезни и лекарства
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
12:33
Как выспаться, если вы спите меньше, чем 8 часов
ЗОЖ
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
06:05
Как справиться с головной болью после новогоднего застолья
ЗОЖ
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
06:14
Что такое новогодний панкреатит и почему он возникает
Болезни и лекарства
О чем предупреждает шум в ушах
05:29
О чем предупреждает шум в ушах
Болезни и лекарства
Какая еда поможет восстановить печень
06:08
Какая еда поможет восстановить печень
Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение