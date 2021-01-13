Мясников признался в «крушении взглядов»

Мясников отметил, что долгое время жил в Европе и Америке и ориентировался на западную медицину.

«Это было мое все. Я очень в это верил», — заверил доктор.

Чтобы описать, как изменились его взгляды, он вспомнил о научной статье о кроворазжижающих препаратах из американского журнала, которая называлась «Неужели все, что мы делали до сих пор, было просто ошибкой?».

Мясников объяснил, что решения, которые принимают на Западе в связи с распространением коронавируса, развили в нем такой же скептицизм.

«Посмотри на Европу. Это же просто больно смотреть. Это больно смотреть. И то, что они делают, нелогично. Такое ощущение, что умышленно втаптывают свою же страну и экономику. И зачем?» — задался вопросом специалист.

Он также подчеркнул, что теперь читает даже американскую медицинскую литературу «под этим углом».