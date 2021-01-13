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В ВОЗ заявили, что «британский» штамм коронавируса обнаружили в 50 странах и районах 

ТАСС 4 часа назад
«Британский» штамм коронавируса обнаружили в 50 странах
Фото: © EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 50 странах и районах. Об этом сообщила в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в среду, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Со времени первого обнаружения 14 декабря [разновидность коронавируса] VOC-202012/01 была выявлена в 50 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", — указывает организация.

Отмечается также, что получивший маркировку 501Y. V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, "выявлен в 20 странах/территориях/районах в четырех из шести регионов ВОЗ". Кроме того, 9 января Япония уведомила ВОЗ, что новая разновидность B.1.1.28 обнаружена у четырех человек, прибывших из Бразилии.
"Хорошо известно, что вирусы постоянно изменяются, поэтому возникновение этих новых вариантов было ожидаемым", — пояснили в ВОЗ. Обнаружение этих разновидностей, вызывающих у специалистов обеспокоенность, подчеркивает важность "усиления возможностей диагностики и систематического изучения последовательности вируса SARS-CoV-2", а также своевременного предоставления информации мировому сообществу, отмечается в бюллетене.
Об обнаружении новых штаммов коронавируса в Великобритании и ЮАР стало известно в декабре. По мнению ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными. По данным ВОЗ, эти штаммы не взаимосвязаны. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила на брифинге в Женеве 8 января, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант.
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Коронавирус , ВОЗ
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