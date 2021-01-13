Врачи рассказали о спасении россиянки с тяжелой формой COVID-19

Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки с тяжелой формой COVID-19.

Оксану Шеломенцеву госпитализировали с коронавирусной пневмонией со стопроцентным поражением легких на 32-й неделе беременности. В течение недели состояние женщины пытались стабилизировать, но ей становилось хуже, и врачи приняли решение проводить кесарево сечение.

"На КТ легкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребенок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание. О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода",

— заявила заведующая реанимацией Галина Шкандрий в комментарии "Российской газете".

Родившуюся дочь отправили в детскую больницу, где выяснилось, что ребенок здоров. Но Оксане после операции стало хуже, и ее отправили в реанимацию. Врачи перинатального центра обращались к коллегам-инфекционистам, но практически каждый говорил, что с таким поражением легких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью не выживают.

Тем не менее, постепенно благодаря упорным стараниям врачей женщина пошла на поправку и спустя 50 суток ее выписали.

"Я 20 лет работаю в реанимации, многое видела, но таких борцов, как Оксана, — никогда",

— заключила Шкандрий.