Врачи рассказали о спасении россиянки с тяжелой формой COVID-19

Реаниматологи коронавирусного госпиталя, развернутого на базе Иркутского городского перинатального центра, рассказали о спасении пациентки с тяжелой формой COVID-19.
Оксану Шеломенцеву госпитализировали с коронавирусной пневмонией со стопроцентным поражением легких на 32-й неделе беременности. В течение недели состояние женщины пытались стабилизировать, но ей становилось хуже, и врачи приняли решение проводить кесарево сечение.
"На КТ легкие Оксаны выглядели как сплошное матовое стекло, а ребенок, конечно, тоже испытывал кислородное голодание. О естественных родах в таких обстоятельствах не могло быть и речи, сохранение беременности ставило под угрозу жизни матери и плода",
— заявила заведующая реанимацией Галина Шкандрий в комментарии "Российской газете".
Родившуюся дочь отправили в детскую больницу, где выяснилось, что ребенок здоров. Но Оксане после операции стало хуже, и ее отправили в реанимацию. Врачи перинатального центра обращались к коллегам-инфекционистам, но практически каждый говорил, что с таким поражением легких и прогрессирующей полиорганной недостаточностью не выживают.
Тем не менее, постепенно благодаря упорным стараниям врачей женщина пошла на поправку и спустя 50 суток ее выписали.
"Я 20 лет работаю в реанимации, многое видела, но таких борцов, как Оксана, — никогда",
— заключила Шкандрий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.