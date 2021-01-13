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Стопкоронавирус.рф

Иммунолог предложил обязать вакцинировать медиков и учителей 

Даня Виттиг 1 час назад
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что прививку от COVID-19 стоит сделать обязательной для представителей контактных профессий. Об этом сообщают РИА Новости.

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал».

Жемчугов сравнил это с прививкой от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают медиков и учителей.

«Я считаю, что почему бы и не внести [коронавирус в этот перечень], он такой же тяжелый, как грипп».

Специалист предложил распространить эту норму и на другие контактные профессии, например, на социальных работников.
Ранее "Рамблер" сообщал, кому и зачем необходимо привиться от коронавируса.
Коронавирус , Видео , Владислав Жемчугов
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