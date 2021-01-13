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Иммунолог предложил обязать вакцинироваться от COVID-19 некоторых россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Иммунолог предложил обязать вакцинироваться от ковид медиков и учителей
Фото: Lenta.ru
Прививку от COVID-19 в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости.

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал»,

— сказал специалист.
Жемчугов сравнил это с прививкой от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают медиков и учителей.

«Я считаю, что почему бы и не внести [коронавирус в этот перечень], он такой же тяжелый, как грипп»,

— отметил он.
Специалист предложил распространить эту норму на представителей контактных профессий, в том числе соцработников.
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Коронавирус , Владислав Жемчугов , РИА Новости
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