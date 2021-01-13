Иммунолог предложил обязать вакцинироваться от ковид медиков и учителей

Прививку от COVID-19 в России можно было бы сделать обязательной для представителей контактных профессий, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с РИА Новости

«У нас такое есть в контрактах определенных специальностей, вписана необходимость вакцинации от, так сказать, особенных болезней. Я сам всю жизнь так работал»,

— сказал специалист.

Жемчугов сравнил это с прививкой от гриппа, к которой по контракту чаще всего обязывают медиков и учителей.

«Я считаю, что почему бы и не внести [коронавирус в этот перечень], он такой же тяжелый, как грипп»,

— отметил он.

Специалист предложил распространить эту норму на представителей контактных профессий, в том числе соцработников.