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Стопкоронавирус.рф

Названы два лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе 

РИА Новости 5 часов назад
Врач из США объяснил, почему лоперамид и ингалятор опасны при COVID-19
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе. Об этом сообщает портал Yahoo life.
Врач посоветовал отказаться от антидиарейных препаратов с лоперамидом. Он объяснил, что такие медикаменты замедляют работу кишечника, что, в свою очередь, мешает очищению организма от бактерий и воспаления. Доктор порекомендовал продолжать пить воду и не препятствовать естественному процессу.
Вторая группа нежелательных лекарств — ингаляторы. Шаффцин призвал не использовать их, если нет астмы, так как они скорее навредят сердцу, чем помогут организму. Врач пояснил, что любой препарат, содержащий фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев.

"Все, что они делают, так это вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток", — объяснил Шаффцин.

Он добавил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.
В мире выявили около 90 миллионов случаев коронавируса, более 1,9 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Yahoo
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