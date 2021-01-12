В Германии выявили первый случай заражения южноафриканским коронавирусом 

Первый случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса выявили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии , сообщило министерство социальной политики и интеграции земли.

"Впервые мутировавший вариант B.1.351 был обнаружен в семье, которая прибыла в Баден-Вюртемберг из ЮАР 13 декабря 2020 года. Это первый известный случай в Германии", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как сообщают в министерстве, после прибытия семья находилась на карантине. Через пять дней все члены семьи сдали тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными. Через несколько дней у них начали развиваться легкие симптомы заболевания.

Повторный тест человека, который заболел первым в семье, был направлен в лабораторию, которая подтвердила случай заражения штаммом из ЮАР. В настоящее время коронавирус выявлен у шести человек из трех домохозяйств.

Штамм 501. V2 или B.1.351 был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании , является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.