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Ученые США доказали способности полыни подавлять коронавирус 

РИА Новости 2 часа назад
Ученые США доказали способности полыни подавлять коронавирус
Фото: Depositphotos
Американские ученые доказали, что экстракт полыни препятствует репликации коронавируса SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.
Artemisia annua, или полынь однолетняя широко распространена в разных странах мира, в том числе в России. Известно, что это растение вырабатывает артемизинин — вещество с доказанной антивирусной активностью, которое уже более двух тысяч лет используется для лечения тропической малярии. Было также доказано, что эта трава обладает противовирусным действием против SARS-CoV-1 — вируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.
Теперь исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института продемонстрировали, что горячий водный экстракт листьев Artemisia annua обладает противовирусной активностью против SARS-CoV-2.
Исследователи проверили действие экстрактов семи сортов Artemisia annua с четырех континентов на SARS-CoV-2, размножающийся в культуре клеток Vero E6.
Все экстракты продемонстрировали активность против SARS-CoV-2, хотя один из образцов хранился с 2008 года. По мнению ученых, это говорит том, что активное вещество присутствует во всех сортах полыни однолетней и оно стабильно сохраняется при длительном сухом хранении при комнатной температуре.
Авторы оценили корреляцию эффективность горячего водного экстракта полыни с содержанием в листьях артемизинина и других флавоноидов. Оказалось, что противовирусная эффективность экстракта отрицательно коррелирует с артемизинином и другими флавоноидами, и положительно — с амодиахином — веществом, также используемым для лечения малярии.
"Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Памела Уэзерс (Pamela Weathers) из департамента биологии и биотехнологий Вустерского политехнического института.
По мнению ученых, вещества полыни подавляют репликацию SARS-CoV-2 уже после его проникновения в клетки, потому что эксперименты показали, что экстракты полыни обладают минимальным противовирусным действием против лабораторных псевдовирусов, содержащих спайковый белок SARS-CoV-2, который вирус использует для связывания и проникновения в клетки-хозяева.
"Это первый отчет об эффективности горячих водных экстрактов полыни против SARS-CoV-2. Дальнейшие исследования определят эффективность in vivo, чтобы понять, можно ли на основе Artemisia annua создать лекарственное средство для лечения COVID-19", — говорит Уэзерс.
Авторы надеются, что, если последующие клинические испытания будут успешными, инкапсулированный порошок из сушеных листьев полыни станет недорогим и безопасным средством против нового коронавируса, которое можно будет использовать в том числе там, где сложно организовать вакцинирование.
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