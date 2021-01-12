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ВОЗ в России оценила опасность британского штамма 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
ВОЗ в России оценила опасность британского штамма
Фото: Lenta.ru
Британский штамм коронавируса VOC 202012/01 более заразен, но пока нет сведений, что он опаснее для человека, чем обычный SARS-CoV-2. Такую оценку в разговоре с «Интерфаксом» дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Она отметила, что сейчас у организации нет достоверной информации о способности новой мутации влиять на тяжесть течения заболевания или эффективность какой-либо вакцины от COVID-19. «Исследования по этим вопросам продолжаются», — сказала Вуйнович.
По ее словам, британский вариант вируса определяется наличием 14 мутаций, некоторые из них могут повлиять на степень заразности инфекции или тяжести болезни.
Согласно данным от 5 января, штамм VOC 202012/01 обнаружен в Великобритании и еще 40 странах.
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Коронавирус , Мелита Вуйнович , ВОЗ , Интерфакс
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