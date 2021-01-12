ВОЗ в России оценила опасность британского штамма 

Она отметила, что сейчас у организации нет достоверной информации о способности новой мутации влиять на тяжесть течения заболевания или эффективность какой-либо вакцины от COVID-19. «Исследования по этим вопросам продолжаются», — сказала Вуйнович.

По ее словам, британский вариант вируса определяется наличием 14 мутаций, некоторые из них могут повлиять на степень заразности инфекции или тяжести болезни.

Согласно данным от 5 января, штамм VOC 202012/01 обнаружен в Великобритании и еще 40 странах.