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Россиян предупредили об угрозе импотенции из-за коронавируса 

Lenta.ru 57 минут назад
Вирусолог предупредил об угрозе импотенции из-за COVID-19
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Коронавирус может грозить импотенцией, поскольку инфекция поражает почти все органы и ткани организма. Об этом предупредил вирусолог, заведующий Лабораторией геномной инженерии Павел Волочков в разговоре с «Невскими новостями».

«Коронавирус более органотропный. Он поражает практически все органы и ткани, где ангиотензин — конвертирующий фермент. Это экспрессируется и на семенниках, поэтому с большой вероятностью, вирус будет поражать и половые органы»,

— предположил вирусолог.
По его словам, степень поражения зависит от того, насколько эффективно работает иммунная система. Однако, уничтожая вирус, иммунная система может поражать и ткани разных желез, которые участвуют в выработке половых гормонов.

«У кого-то это может вызвать серьезную дисфункцию, спровоцировать последствия эндокринной системы, которая регулирует либидо и половые процессы»,

— заключил Волочков.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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