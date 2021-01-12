«В „мирные“ годы прививки так быстро не разрабатывают»

Врач-кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Алексей Федоров подвел итоги пандемии коронавируса за 2020 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.

Начало

Врач вспомнил, как год назад обсуждал вместе с однокурсниками вспышку заболевания в Китае. Тогда никто не предполагал, что она перерастет в пандемию.

"Никто, подчеркиваю, никто не оценил серьезности ситуации. Сошлись на том, что будет местечковый всплеск, потлеет и погаснет, как в свое время MERS. И это при том, что все мы по первому образованию эпидемиологи".

По словам Федорова, вирус "поставил в тупик" врачей, так как течение болезни было нетипичным:

"В начале февраля мне пересылали китайские видео, в одном из которых человек на своих ногах приходит в приемное отделение больницы, ему на пальце измеряют сатурацию крови, а она оказывается 75. Я был уверен, что это фейк. Ведь люди с такими показателями сами не ходят. Оказалось — ходят, правда недолго".

Ограничения

По мнению кардиохирурга, введенные в Москве весной ограничения были "идеальными" с точки зрения эпидемиологии.

"…я не берусь судить экономические и правовые вопросы. Но именно "жестко-мягкий карантин", как его многие называют, и который тогда ругали и сторонники, и противники ограничений, по факту позволил с одной стороны сбить пик эпидемии и избежать переполнения больниц, с другой — полностью не парализовать жизнь в городе".

При этом регионы, которые больше пострадали во время второй волны, были подготовлены очень слабо:

"…не было сделано даже то, что не требовало больших бюджетов, а просто правильного понимания уровня опасности и простых логистических решений. Я уверен, что когда пройдет время и пена уляжется, зимний мор в провинциальной России 2020-го будут вспоминать наравне с трагедией голодающего Поволжья начала 30-х годов прошлого столетия".

Смертность

В 2020 году коронавирус привел к "пугающей избыточной смертности". Опираясь на данные статистики, Алексей Федоров написал, что "без учета самого смертоносного декабря" в России было около 260 тысяч "лишних" смертей.

"Для страны с огромной территорией и населением всего в 145 миллионов человек сотни тысяч потерянных от ковида жизней — это очень много".

Новый тип пациентов

За последние месяцы, по наблюдениям врача, в России появился новый тип пациентов:

"В стране формируется новая прослойка "особенных" пациентов: люди, перенесшие тяжелую форму ковида, прошедшие реанимацию и выжившие. К сожалению, ценой серьезных осложнений и потери нескольких лет прогнозируемой жизни".

Как правило, это люди 55-70 лет с хроническими заболеваниями. После тяжелого течения коронавируса, у них до 50% увеличивается риск смерти в течение года после выписки. Кроме того, им часто требуется повторная госпитализация.

Также Федоров отметил, что так называемые "качки", употребляющие "пищевые добавки, энергетики, анаболики, стероиды и прочие средства для увеличения мышечной массы", обладают очень хрупким здоровьем, несмотря на впечатление "силача":

"Среди обращавшихся ко мне за советом или госпитализированных к нам пациентов таких было человек 7-8 и половина из них, к сожалению, умерли, в свои 35-40 лет. Остальные перенесли болезнь крайне тяжело и чудом выкарабкались".

Вакцина

Что касается разработки вакцины, сроки ее создания и испытаний были максимально сжаты во всем мире:

"В "мирные" годы прививки так быстро не разрабатывают и не тестируют. Тем не менее, на сегодня накоплен уже примерно полугодовой опыт использования вакцины в так называемой 3 фазе исследования, которая, по сути, проводилась "в поле", на добровольцах среди нас".

Среди примерно 50 знакомых медика, прошедших вакцинацию, у большинства не было никакой реакции. Остальные (около 15 человек) жаловались на слабость, температуру в первые дни и боль в месте укола. У всех выработались антитела.

Федоров объяснил возможность повторного заражения коронавирусом после вакцинации:

"Это говорит лишь о том, что человек вакцинировался в инкубационном периоде или подхватил вирус в ближайшее время после прививки. Именно поэтому от гриппа вакцинируют за 1-2 месяца до предполагаемого начала сезонного всплеска заболеваемости. Но сейчас такой возможности нет".

По мнению кардиохирурга, "весь 21 год в той или иной степени пройдет под знаком пандемии":