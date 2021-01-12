Начало
"Никто, подчеркиваю, никто не оценил серьезности ситуации. Сошлись на том, что будет местечковый всплеск, потлеет и погаснет, как в свое время MERS. И это при том, что все мы по первому образованию эпидемиологи".
"В начале февраля мне пересылали китайские видео, в одном из которых человек на своих ногах приходит в приемное отделение больницы, ему на пальце измеряют сатурацию крови, а она оказывается 75. Я был уверен, что это фейк. Ведь люди с такими показателями сами не ходят. Оказалось — ходят, правда недолго".
Ограничения
"…я не берусь судить экономические и правовые вопросы. Но именно "жестко-мягкий карантин", как его многие называют, и который тогда ругали и сторонники, и противники ограничений, по факту позволил с одной стороны сбить пик эпидемии и избежать переполнения больниц, с другой — полностью не парализовать жизнь в городе".
"…не было сделано даже то, что не требовало больших бюджетов, а просто правильного понимания уровня опасности и простых логистических решений. Я уверен, что когда пройдет время и пена уляжется, зимний мор в провинциальной России 2020-го будут вспоминать наравне с трагедией голодающего Поволжья начала 30-х годов прошлого столетия".
Смертность
"Для страны с огромной территорией и населением всего в 145 миллионов человек сотни тысяч потерянных от ковида жизней — это очень много".
Новый тип пациентов
"В стране формируется новая прослойка "особенных" пациентов: люди, перенесшие тяжелую форму ковида, прошедшие реанимацию и выжившие. К сожалению, ценой серьезных осложнений и потери нескольких лет прогнозируемой жизни".
"Среди обращавшихся ко мне за советом или госпитализированных к нам пациентов таких было человек 7-8 и половина из них, к сожалению, умерли, в свои 35-40 лет. Остальные перенесли болезнь крайне тяжело и чудом выкарабкались".
Вакцина
"В "мирные" годы прививки так быстро не разрабатывают и не тестируют. Тем не менее, на сегодня накоплен уже примерно полугодовой опыт использования вакцины в так называемой 3 фазе исследования, которая, по сути, проводилась "в поле", на добровольцах среди нас".
"Это говорит лишь о том, что человек вакцинировался в инкубационном периоде или подхватил вирус в ближайшее время после прививки. Именно поэтому от гриппа вакцинируют за 1-2 месяца до предполагаемого начала сезонного всплеска заболеваемости. Но сейчас такой возможности нет".
"Основная мысль января для меня — что делать дальше".