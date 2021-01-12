Как «британский» штамм коронавируса проявляется у детей

Новый тип COVID-19 считается особо заразным. Напомним, что о новом типе коронавируса в Великобритании заговорили еще в первой половине декабря. И хотя эксперты прокомментировали появление нового заразного штамма COVID-19 еще в прошлом году, о новом типе вируса выясняются новые детали.

Так, например, названы пять симптомов «британского» штамма коронавируса у детей. О том, как распознать у ребенка COVID-19 нового типа, сообщает издание Express.

Среди признаков заболевания у малышей эксперты отмечают усталость. Согласно данным приложения ZOE Symptom Tracker (приложение для эпидемиологических исследований), это самый распространенный симптом.

Отмечается, что 55% детей, заразившихся «британским» штаммом, страдают от усталости.

При этом у малышей могут возникать приступы истерики. Как объясняет доктор Ричард Уоткинс, врач-инфекционист и профессор медицинского университета в Огайо, такие реакции связаны с выработкой в организме цитокинов — белковых молекул, которые производит иммунная система для атаки вируса.

На втором месте — головная боль, которая присутствует у 53% заболевших детей. Этот признак трудно определить на глаз, поэтому эксперты советуют родителям задавать ребенку вопрос о головной боли.

Третье место среди симптомов занимает повышенная температура— 37 ° C и выше —встречается у 49% детей с новым типом коронавируса.

Еще одним признаком вирусной инфекции является больное горло. Согласно данным приложения ZOE Symptom Tracker, об этом симптоме заявили 38% детей.

Также 35% детей с «британским» штаммом столкнулись с потерей аппетита. Как утверждают педиатры, этот признак чаще всего встречается у малышей в возрасте до 1 года.