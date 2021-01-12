Иммунолог раскрыл опасность длительного течения коронавируса

Врач-иммунолог Владимир Болибок раскрыл опасность длительного течения коронавируса в разговоре с радиостанцией Sputnik. По его словам, такая форма болезни описана у людей с ослабленной иммунной системой.

Как рассказал специалист, проявление хронической коронавирусной инфекции связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента.

«Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может», — пояснил он.

Болибок предупредил, что болеющие длительной формой коронавируса продолжают выделять вирусы, даже когда острая фаза болезни завершилась. Он отметил, что у таких пациентов коронавирус обнаруживают на слизистой в результате ПЦР-тестов. «А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны», — заключил Болибок.