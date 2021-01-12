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Стопкоронавирус.рф

Врач раскрыл опасность длительного течения коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Иммунолог раскрыл опасность длительного течения коронавируса
Фото: Lenta.ru
Врач-иммунолог Владимир Болибок раскрыл опасность длительного течения коронавируса в разговоре с радиостанцией Sputnik. По его словам, такая форма болезни описана у людей с ослабленной иммунной системой.
Как рассказал специалист, проявление хронической коронавирусной инфекции связано не с вирусом и не со штаммом вируса, а с состоянием самого пациента.

«Они болеют не самой тяжелой формой, но у них долго сохраняется циркуляция самого вируса, потому что их иммунная система от этого вируса никак избавиться не может», — пояснил он.

Болибок предупредил, что болеющие длительной формой коронавируса продолжают выделять вирусы, даже когда острая фаза болезни завершилась. Он отметил, что у таких пациентов коронавирус обнаруживают на слизистой в результате ПЦР-тестов. «А раз ПЦР дает положительный результат, значит, они потенциально заразны», — заключил Болибок.
Ранее американские ученые назвали самую заразную группу пациентов с COVID-19. В частности, на протяжении двух месяцев могут быть заразны подхватившие коронавирус люди с ослабленным иммунитетом, например, страдающие от онкологических заболеваний.
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Коронавирус , Владимир Болибок
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