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Ученые нашли способ вдвое сократить распространение коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Исследователи нашли способ вдвое сократить распространение COVID-19
Фото: STELIOS MISINAS / Reuters
Ученые нашли способ сократить распространение коронавируса вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работу исследователей из США и Германии, опубликованную в журнале Nature.
Согласно данным экспертов, применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить вероятность передачи вируса. Ученые отмечают, что в большинстве случаев рассматривается только то, кого мог заразить больной человек. Однако, по их мнению, следует также отслеживать, кто заразил пациента. Для этого специалисты предлагают увеличить срок отслеживания контактов зараженных с двух до шести суток до появления симптомов.
Исследователи построили несколько моделей отслеживания контактных лиц, которые продемонстрировали эффективность такого подхода. По их данным, применение двунаправленного метода сокращает вероятность новых заражений почти вдвое.
Ранее российские ученые заявили, что слабые дозы радиации способны убить коронавирус. По их словам, новый способ избавиться от вируса не вредит человеку. В ходе совместного исследования с коллегами из Узбекистана удалось им обнаружить особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.
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Коронавирус , РИА Новости
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