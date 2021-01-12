Исследователи нашли способ вдвое сократить распространение COVID-19

Ученые нашли способ сократить распространение коронавируса вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работу исследователей из США и Германии, опубликованную в журнале Nature.

Согласно данным экспертов, применение двунаправленного отслеживания контактов может значительно снизить вероятность передачи вируса. Ученые отмечают, что в большинстве случаев рассматривается только то, кого мог заразить больной человек. Однако, по их мнению, следует также отслеживать, кто заразил пациента. Для этого специалисты предлагают увеличить срок отслеживания контактов зараженных с двух до шести суток до появления симптомов.

Исследователи построили несколько моделей отслеживания контактных лиц, которые продемонстрировали эффективность такого подхода. По их данным, применение двунаправленного метода сокращает вероятность новых заражений почти вдвое.