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Малышева нашла «великую пользу» коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 7 часов назад
Малышева нашла «великую пользу» коронавируса
Фото: Lenta.ru
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева нашла «великую пользу» коронавируса. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!», выпуск опубликован на YouTube.

«Говорят, что те, кто перенес коронавирус, испытывают отвращение к алкоголю», — сообщила Малышева и поделилась историей о своей подруге, телеведущей Арине Шараповой.

По словам Малышевой, Шарапова переболела COVID-19. После ее выздоровления они побывали на лекции историка моды Александра Васильева, а затем зашли в кафе. Там Шарапова призналась Малышевой, что после болезни не может даже видеть алкоголь.

«Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!» — заключила доктор.

Ранее Малышева предсказала будущее коронавируса в 2021 году. По ее словам, прошедший год показал, что вероятность заражения инфекцией и тяжесть болезни зависят от осознанности людей. Телеведущая напомнила, что за месяцы, прошедшие с начала пандемии, у человечества появились вакцины от коронавируса, а также лекарства, снижающие смертность от COVID-19.
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Коронавирус , Елена Малышева , Арина Шарапова , Александр Васильев
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