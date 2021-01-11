Российские врачи нашли новый способ убить коронавирус

Слабые дозы радиации способны убить коронавирус. Об этом заявили российские ученые, сообщает РИА Новости

По их словам, новый способ избавиться от вируса не вредит человеку. Специалисты изучают радиационное влияние на COVID-19 совместно с коллегами из Академии наук Узбекистана. В ходе совместного исследования удалось обнаружить особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

Профессор Уральского федерального университета Анатолий Зацепин отметил, что «суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины». Выяснилось, что деформированные места вдоль молекулы в тысячи раз чувствительнее к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток.

«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — заключил ученый.

В настоящий момент специалисты работают над методикой лечения. По их словам, радиационное воздействие можно будет использовать также для дезинфекции.